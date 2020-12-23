В Нижнем Тагиле стартовало голосование за логотип 300-летнего юбилея города

Еще один вариант предложили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин, которые увидели информацию в социальных сетях. По словам Кирилюк, логотип с названием «Город с башней на горе» — современный и простой, кроме того, он отражает историю города.