Служба спасения Нижнего Тагила готовится к новогодним праздникам. Работать спасатели будут в усиленном режиме.

Это означает, что они перейдут на круглосуточный режим, рассказал ТК «Телекон» начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин. У нас четыре спасателя плюс диспетчер, которые взаимодействуют со всеми службами жизнеобеспечения, сказал он. Мишин напомнил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться по единому телефону по всей стране — 112. Кроме того, тагильчане могут обратиться по городскому телефону 8 (3435) 41-66-77.

Related news: В Нижнем Тагиле на время новогодних праздников изменится график работы РЭО ГИБДД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter