В Нижнем Тагиле продолжается программа по обновлению общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Экология» при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В ноябре 2020 года в МУП «Тагильский трамвай» поступили три новых низкопольных вагона, они уже вышли на основные маршруты Нижнего Тагила. В декабре в город поставили пять новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. Всего их будет 17, они начнут курсировать по маршрутам в начале 2021 года.

