В Нижнем Тагиле выбраны площадки для строительства трех детских садов и школы

В мэрии Нижнего Тагила определились с площадками под строительство новых детских садов и школы.

Глава города Владислав Пинаев провел совещание, в ходе которого обсуждался вопрос выбора участков под строительство новых детских садов и школ. В рамках национального проекта «Демография» запланировано строительство двух детских садов с ясельными группами. Один планируется расположить на улице Сланцевая, 8 в микрорайоне «Рудник имени III Интернационала». В нем будет 170 мест. Второй детский сад на 270 мест планируется построить в микрорайоне «Приречный». Проекты дошкольных учреждений уже прошли конкурсный отбор и будут включены в государственную программу, которую на данный момент дорабатывают с учетом нацпроекта. Начальник городского управления образования Татьяна Удинцева отметила, что в 2022 году планируется строительство еще трех детских садов. Под два из них земельные участки уже сформированы. Новые садики на 270 и 170 мест будут находиться в микрорайоне «Солнечная долина» и рядом с ТЦ «Кит». Она добавила, что большая потребность в детских садах наблюдается на ГГМ, Красном Камне, Вые и Тагилстрое. Поэтому в первую очередь площадки рассматривались там. С выбором третьего участка пока возникли сложности, поскольку не все свободные земли, имеющиеся в распоряжении муниципалитета, соответствуют требованиям к уровню доступности, плотности жилой застройки, площади и удаленности от санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, сказала Татьяна Удинцева. Из числа предложенных вариантов, наиболее подходящей площадкой считается часть территории бывшей воинской части на Вые. Для принятия окончательного решения будет собрано выездное совещание, на котором будет оценена возможность размещения садика рядом с участком, зарезервированным под строительство спорткомплекса. Кроме того, в ходе заседания была выбрана площадка для строительства новой школы на 1,2 тысячи мест, подобной той, что находится на «Муринских прудах. Она может быть расположена за ФОК «Президентский». Напомним, в рамках национального проекта «Демография» в Нижнем Тагиле строятся три детских сада.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter