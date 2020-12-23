В Нижнем Тагиле выбраны площадки для строительства трех детских садов и школы

Начальник городского управления образования Татьяна Удинцева отметила, что в 2022 году планируется строительство еще трех детских садов. Под два из них земельные участки уже сформированы. Новые садики на 270 и 170 мест будут находиться в микрорайоне «Солнечная долина» и рядом с ТЦ «Кит».