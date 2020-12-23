В ОКР может разработать стандарты для общественных организаций в сфере спорта

Как сообщает newsnn.ru, Олимпийский комитет также продолжает работать над укреплением отношений с участниками Международного олимпийского движения. Сейчас Россия находится в пятерке стран с наибольшим числом представителей в органах международных спортивных структур, однако в большинстве своем это технические комитеты и судейские комиссии. ОКР изъявил готовность работать в этом направлении и дальше, в связи с чем он ищет возможности заниматься координационной деятельностью по вопросам, касающимся создания резерва для продвижения эффективной команды специалистов в международной спортивной среде.