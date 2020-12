В ОКР может разработать стандарты для общественных организаций в сфере спорта

Олимпийский комитет России (ОКР) проанализировал перспективы финансирования спортивных федераций, которые можно будет задействовать при подготовке спортсменов к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

Как заявил председатель ОКР Станислав Поздняков, одной из главных трудностей уходящего года стало уменьшение спонсорской поддержки, что было вызвано мировым кризисом из-за пандемии коронавируса. Однако он отметил, что комитету удалось добиться такого перераспределения доступных средств, которое обеспечит полное финансирование спортивных федераций на ближайший год. Как сообщает newsnn.ru, Олимпийский комитет также продолжает работать над укреплением отношений с участниками Международного олимпийского движения. Сейчас Россия находится в пятерке стран с наибольшим числом представителей в органах международных спортивных структур, однако в большинстве своем это технические комитеты и судейские комиссии. ОКР изъявил готовность работать в этом направлении и дальше, в связи с чем он ищет возможности заниматься координационной деятельностью по вопросам, касающимся создания резерва для продвижения эффективной команды специалистов в международной спортивной среде. Поздняков сообщил, что комитет готов взять на себя не только софинансирование такой поддержки, но и вести работу над необходимыми рекомендациями, правилами и стандартами для спортивных общественных организаций. Также он пообещал, что все федерации получат поддержку, в которой нуждаются, отметив, что именно федерации отвечают за развитие и популяризацию конкретных видов спорта, а значит, требуют задействования кадровых, финансовых и научно-методических ресурсов. Председатель комитета придерживается мнения, что основная цель развития спорта – подготовка спортсменов к высоким достижениям в соревнованиях, для чего необходимо постоянно работать над повышением эффективности работы каждой федерации. Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять и развитию антидопинговой деятельности, ссылаясь на то, что с 2021 года вступают в силу изменения в кодексе ВАДА. Согласно новым правилам Всемирного антидопингового агентства, теперь в штате национальных спортивных организаций обязательно должен присутствовать антидопинговый координатор. Поздняков выразил сожаление, что в нашей стране подобных специалистов с отличным уровнем профессиональной подготовки очень мало, и призвал спортивные организации заняться решением этого вопроса.

