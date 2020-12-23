В Верхней Салде депутаты выбрали Константина Носкова на должность мэра

В Верхней Салде депутаты выбрали Константина Носкова на должность мэра

Сегодня, 18:10ОбществоPhoto: vSalde.ru
18 декабря депутаты Верхней Салды проголосовали за назначение Константина Носкова на должность главы Верхнесалдинского городского округа.

В конце сентября 2020 года Михаил Савченко досрочно покинул пост главы округа. Временно исполняющим обязанности был назначен Константин Носков.

Также на пост мэра претендовали замглавы администрации Евгения Вербах и исполняющий обязанности начальника службы водоснабжения МУП «Гор. УЖКХ» Андрей Душин.

За кандидатуру Константина Носкова проголосовали 14 из 18 депутатов, инаугурация состоится 25 декабря

Биография Константина Николаевича характеризует его как истинного человека труда. Начиная от плавильщика, он прошёл ступени до начальника цеха. Он также имеет опыт работы депутатом Верхнесалдинской Думы и знает чаяния жителей и основные проблемы в городе,сказал секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

Носков является уроженцем Верхней Салды, он женат и имеет четверых детей.

Напомним, дума Верхней Салды приняла отставку мэра Михаила Савченко в конце сентября. 29 сентября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подтвердил его переход на работу в правительство.

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