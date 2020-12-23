В Верхней Салде депутаты выбрали Константина Носкова на должность мэра

Биография Константина Николаевича характеризует его как истинного человека труда. Начиная от плавильщика, он прошёл ступени до начальника цеха. Он также имеет опыт работы депутатом Верхнесалдинской Думы и знает чаяния жителей и основные проблемы в городе,сказал секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.