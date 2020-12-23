В Верхней Салде принимаются предложения граждан по дизайн-проектам благоустройства

На заседании общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» были выбраны общественные территории, подлежащие благоустройству.
За территорию, прилегающую к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса проголосовали 65% жителей. Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей набрал 18% голосов.
Дизайн-проекты размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Прием предложений и дополнений к ним будут принимать от граждан с 19 по 24 декабря.
Напомним, в Нижнем Тагиле на сайте администрации началось голосование за логотип к 300-ленему юбилею города.