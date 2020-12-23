В Верхней Салде принимаются предложения граждан по дизайн-проектам благоустройства

В Верхней Салде принимаются предложения граждан по дизайн-проектам благоустройства

Сегодня, 18:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Верхней Салде администрация принимает предложения горожан по дизайн-проектам благоустройства, сообщает официальный сайт Верхнесалдинского городского округа.

На заседании общественной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» были выбраны общественные территории, подлежащие благоустройству.

За территорию, прилегающую к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса проголосовали 65% жителей. Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей набрал 18% голосов.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Прием предложений и дополнений к ним будут принимать от граждан с 19 по 24 декабря.

Напомним, в Нижнем Тагиле на сайте администрации началось голосование за логотип к 300-ленему юбилею города.

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