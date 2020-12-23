В Верхней Салде принимаются предложения граждан по дизайн-проектам благоустройства

За территорию, прилегающую к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по улице Энгельса проголосовали 65% жителей. Сквер напротив парка Гагарина, между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха детей набрал 18% голосов.