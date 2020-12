Владимир Якушев вручил Игорю Алтушкину государственную награду

Председатель Совета директоров РМК получил Орден «За заслуги перед Отечеством» за помощь в борьбе с коронавирусом.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил председателю Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорю Алтушкину Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Photo: Пресс-служба РМК Государственная награда присуждена по Указу Президента России Владимира Путина «За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)». С момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года глава РМК включился в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за ведения режима ограничений. С апреля текущего года в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 1,4 млрд. рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи, а также на помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Так, Благотворительный фонд РМК запустил акцию #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ, в рамках которой нуждающимся в Челябинской и Свердловской областях передавали бесплатные продуктовые наборы. Поддержку получили более 170 тыс. человек. В настоящее время акция продолжается. В ноябре продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область. За активную благотворительную деятельность и реализованные социальные проекты Владимир Якушев в ходе церемонии вручил председателю Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяне Алтушкиной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о присуждении государственной награды также был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Справка Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – вторая государственная награда, которой удостоен Игорь Алтушкин. В 2017 году Президент России Владимир Путин вручил главе РМК Орден Дружбы. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручается за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности. Благотворительный фонд РМК, учрежденный Татьяной Алтушкиной вместе с супругом, председателем Совета директоров РМК Игорем Алтушкиным в 2005 году, помогает детям, борющимся с онкологическими заболеваниями и нарушениями слуха, а также поддерживает инициативы в научной, культурной и спортивной сферах. За годы работы помощь от фонда получили более 267 тысяч человек. Из них более 3 тысяч детей с онкологическими заболеваниями обеспечены дорогостоящими препаратами и направлены на лечение в лучшие зарубежные клиники. Более тысячи детей с нарушениями слуха получили от Благотворительного фонда РМК высокотехнологичные слуховые аппараты. Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 10 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка 1 млрд рублей

