Кварталу в Нижнем Тагиле присвоили статус объекта культурного наследия

Речь идет о жилом квартале застройки 1950-х годов 20 века. Расположен он в центральной части Нижнего Тагила и ограничен проспектами Строителей, Мира, Ленина, а также Театральной площадью.
17 декабря по приказу начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Рябинина объект получил своего рода «охранную грамоту». Начиная с этого дня, конструктивные новшества и переделки без согласований больше невозможны.
Причиной такого решения ведомства отчасти послужило письмо от имени жителей дома № 10 на проспекте Строителей, который за форму еще называют «Подкова». Центральную часть здания, построенного при Сталине, украшала балюстрада. Она представляла собой небольшое ограждение, состоящее из балясин, соединенных с помощью балки.
Со временем отдельно стоящие друг от друга фигурные столбы разрушились. Все что от них осталось — арматура, подпиравшая «перекладину». В марте этого года дом начали ремонтировать и зашили пространство между ней и карнизом профлистом.
Жители создали инициативную группу. Они обратились к архитекторам и коллективно обратились в мэрию, а затем и в правительство Свердловской области. Там рассмотрели обоснование защиты зданий в центре города и включили квартал в перечень объектов исторического наследия.