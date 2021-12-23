Кварталу в Нижнем Тагиле присвоили статус объекта культурного наследия

Кварталу в Нижнем Тагиле присвоили статус объекта культурного наследия
Кварталу в Нижнем Тагиле присвоили статус объекта культурного наследия
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Яндекс.Карты
Объектом культурного наследия стал уникальный архитектурный ансамбль в центре Нижнего Тагила.

Речь идет о жилом квартале застройки 1950-х годов 20 века. Расположен он в центральной части Нижнего Тагила и ограничен проспектами Строителей, Мира, Ленина, а также Театральной площадью.

17 декабря по приказу начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Рябинина объект получил своего рода «охранную грамоту». Начиная с этого дня, конструктивные новшества и переделки без согласований больше невозможны.

Причиной такого решения ведомства отчасти послужило письмо от имени жителей дома № 10 на проспекте Строителей, который за форму еще называют «Подкова». Центральную часть здания, построенного при Сталине, украшала балюстрада. Она представляла собой небольшое ограждение, состоящее из балясин, соединенных с помощью балки.

Со временем отдельно стоящие друг от друга фигурные столбы разрушились. Все что от них осталось — арматура, подпиравшая «перекладину». В марте этого года дом начали ремонтировать и зашили пространство между ней и карнизом профлистом.

Жители создали инициативную группу. Они обратились к архитекторам и коллективно обратились в мэрию, а затем и в правительство Свердловской области. Там рассмотрели обоснование защиты зданий в центре города и включили квартал в перечень объектов исторического наследия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
объекты культурного наследия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы