Мяч с автографами спортсменов подарили Путину журналисты из Екатеринбурга

Мяч с автографами спортсменов подарили Путину журналисты из Екатеринбурга
Мяч с автографами спортсменов подарили Путину журналисты из Екатеринбурга
Сегодня, 17:48ОбществоФото: скриншот трансляции
Мяч с автографами свердловских спортсменов подарили журналисты «4 канала» из Екатеринбурга на пресс-конференции Владимиру Путину.

Альберт Мусин обратился к президенту с просьбой сделать все, чтобы Универсиада состоялась в 2023 году в Екатеринбурге.

Ради этого мы привезли Вам презент — мяч с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области: бойцов, гимнастов и гонщиков, пояснил журналист.

Он отметил, что подарок не пропустила охрана, но выразил надежду на то, что мяч все-таки окажется у Владимира Путина.

Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет, ответил президент.

Напомним, к началу Универсиады-2023 в Екатеринбурге необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.

Сюжеты:
ЭксклюзивЕкатеринбург
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