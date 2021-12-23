Началась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным

Началась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным
Началась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным
Сегодня, 14:13ОбществоФото: скриншот с прямой трансляции пресс-конференции
В Москве началась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году глава государства присутствует на ней лично, а не посредством видеосвязи.

Большая ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина стартовала в Манеже в четверг, 23 декабря. Прямая трансляция мероприятия ведется сразу по нескольким телеканалам и в сети. Глава государства лично ответит на вопросы журналистов — в 2020 году подобное мероприятие проходило в режиме онлайн из-за обострения ситуации с коронавирусом.

В 2021 году количество приглашенных представителей СМИ решили ограничить из-за неблагоприятной ситуацией с заболеваемостью SARS-CoV-2. По данным пресс-службы главы государства, аккредитацию на мероприятие получили 507 журналистов. Модератором конференции выступает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

От Владимира Путина ждут ответы на все ключевые вопросы о ситуации в России и в мире. В частности, глава государства поделится с журналистами своим мнением о заболеваемости коронавирусом и особенностях протекания очередной волны COVID-19, об Олимпиаде в Токио, о Северном потоке-2, прокомментирует результаты выборов в Госдуму и итоги Всероссийской переписи населения, а также ответит на вопросы о внешней политике России в 2021 году.

Подведение итогов уходящего года в рамках большой пресс-конференции стало традиционным на протяжении уже 17 лет. Подобную практику общения со СМИ ввел президент Владимир Путин впервые в 2001 году.

Сюжеты:
Эксклюзив
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