О доступе в социальные сети только по паспорту высказался Владимир Путин

О введении в России регистрации в соцсетях только по паспорту рассказал на пресс-конференции президент РФ.

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли в стране введена регистрация в социальных сетях по паспорту ввиду наличия в интернете и особенно в соцсетях множества деструктивного для детей контента. Защита подростков от негативной информации — проблема насущная для всех стран, не только для России. В конгресс зовут представителей фейсбука, для соцсетей это бизнес — «деньги любой ценой». Корпорации уходят от национального контроля, о детях не думают. Отсюда и негативные проявления,отметил президент РФ. Только за последнее время более 100 возможных серьезных преступлений предотвращено в школах страны. Чтобы уменьшить подобную статистику, все участники интернет-пространства должны подчиняться общим юридическим и моральным правилам, при этом у государства нет цели подавить свободу распространения информации. Отсюда и требование о приземлении этих платформ — чтобы они открывали у нас свои представительства. Но, надеюсь, будет найдена золотая середина, подчеркнул Владимир Путин Подросток задержан за подготовку вооруженного нападения на школу в Казани

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