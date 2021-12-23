Разработанные РЭО тарифы на постройку объектов ТКО утверждены Минстроем

Эксперты Российского экологического оператора разработали укрупненные нормативы цены на строительство объектов в сфере обращения с ТКО. На прошлой неделе они были утверждены Минстроем.

Как сообщил руководитель РЭО Денис Буцаев, тарифы разрабатывались при участии “Главгосэкспертизы”. Полученный документ регламентирует цену на возведение одного квадратного метра различных сооружений и зданий, применяемых в сфере утилизации ТКО, пишет 360tv.ru. Удельная стоимость объектов компостирования биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах на одну тысячу тонн мощности в год составит примерно 3,8 млн рублей. Строительство 1 квадратного метра общей площади ремонтно-механических мастерских обойдется примерно в 72 000 рублей. Удельная же стоимость строительства очистных сооружений очистки фильтрата производительностью 30 кубических метров в сутки на единицу производительности в сутки составит 2 200 рублей. Наконец, постройка заправочного пункта для техники с резервуаром для хранения топлива 30 кубометров будет стоить 2,7 млн рублей. Буцаев подчеркнул, что цены указаны без НДС, для базового региона, по данным на 1 января уходящего года. По словам специалистов Российского экологического оператора, четкие нормативы стоимости строительства объектов обращения с ТКО позволят улучшить финансовое планирование в ходе мусорной реформы. Они позволят властям всех уровней заранее рассчитывать средства, которые будут запрашиваться из госбюджета. Буцаев отметил, что важным моментом реформы в сфере обращения с отходами является привлечение инвестиций. Всего на эти цели необходимо примерно 300 млрд рублей, из которых до 230 млрд должны дать частные инвесторы. Оставшуюся сумму предоставит федеральный бюджет. Таким образом, на 1 выделенный госбюджетом рубль должно быть привлечено примерно 2,5 рубля от инвесторов. “Установление нормативов цены строительства позволяет нам понимать, какой объем денежных средств необходимо привлекать в виде инвестиций и с учетом финансирования за счет бюджета в объекты обращения с ТКО”, — рассказал Буцаев.

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