Рестораторы Екатеринбурга раскритиковали отмену QR-кодов в торговых центрах

Рестораторы Екатеринбурга раскритиковали отмену QR-кодов в торговых центрах
Рестораторы Екатеринбурга раскритиковали отмену QR-кодов в торговых центрах
Сегодня, 09:43ОбществоФото: pixabay.com
Свердловская ассоциация кулинаров и рестораторов раскритиковала указ губернатора Евгения Куйвашева об отмене QR-кодов в торговых центрах.

21 декабря глава Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил ограничительные меры, связанные с коронавирусом. По новым правилам, с 22 декабря по 20 января QR-коды не будут спрашивать торговых центрах. Что и закреплено в виде поправки к соответствующему областному указу.

Свое решение губернатор пояснил предновогодними хлопотами, связанными с подготовкой к самому любимому семейному празднику — Новому году. Чтобы покупателей не останавливали на входах и не было толкучки, спрашивать QR-код у них не будут.

Однако рестораторы сочли себя ущемленными. По их словам, по новой редакции документа на заведения общепита это не распространилось. QR-коды у клиентов в ресторанах и кафе придется проверять и дальше.

Обсудив ситуацию, члены Свердловской ассоциации кулинаров и рестораторов обратились к бизнес-омбудсмену Елене Артюх и указали, что из-за введения QR-кодов некоторые заведения потеряли до 50% своего товарооборота, сообщает Ura.ru.

Свердловская областьЕвгений Куйвашевкафегубернаторрестораныкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы