Рестораторы Екатеринбурга раскритиковали отмену QR-кодов в торговых центрах

21 декабря глава Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил ограничительные меры, связанные с коронавирусом. По новым правилам, с 22 декабря по 20 января QR-коды не будут спрашивать торговых центрах. Что и закреплено в виде поправки к соответствующему областному указу.
Свое решение губернатор пояснил предновогодними хлопотами, связанными с подготовкой к самому любимому семейному празднику — Новому году. Чтобы покупателей не останавливали на входах и не было толкучки, спрашивать QR-код у них не будут.
Однако рестораторы сочли себя ущемленными. По их словам, по новой редакции документа на заведения общепита это не распространилось. QR-коды у клиентов в ресторанах и кафе придется проверять и дальше.
Обсудив ситуацию, члены Свердловской ассоциации кулинаров и рестораторов обратились к бизнес-омбудсмену Елене Артюх и указали, что из-за введения QR-кодов некоторые заведения потеряли до 50% своего товарооборота, сообщает Ura.ru.