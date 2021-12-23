Российским детям со СМА будет выделяться финансовая поддержка

Российским детям со СМА будет выделяться финансовая поддержка
Российским детям со СМА будет выделяться финансовая поддержка
Сегодня, 18:39ОбществоФото: 1MI
На лечение детей со СМА в России будут выделяться дополнительные средства. В ходе пресс-конференции президент Владимир Путин ответил на вопрос о лечении заболевания журналистам из Екатеринбурга.

В начале декабря препарат «Золгенсма», который стоит более 100 млн рублей, был зарегистрирован в России. Благодаря этому многие семьи с такими детьми получили шанс на поддержку на государственном уровне.

Каким образом это будет происходить? Хотелось бы, чтобы была проработана четкая схема, как родителям получить эту помощь, спросил журналист «4 канала» Альберт Мусин.

Владимир Путин отметил, что раньше поддержку в России получали всего 74 человека из бюджетных средств, но теперь эта цифра подбирается к отметке в тысячу пациентов.

В целом работа настроена. Мы ни в коем случае не оставим это в стороне, ответил президент.

Напомним, семья пожарного из Екатеринбурга собирает средства на препарат «Золгенсма» для сына, больного СМА. На начало декабря удалось получить 120 миллионов рублей, часть из них передали бизнесмены, другую — неравнодушные жители.

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ЕкатеринбургЭксклюзив
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