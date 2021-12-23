Свердловские власти объяснили отмену QR-кодов в ТЦ

Мы будем очень серьезно смотреть, как соблюдаются санитарные нормы, в том числе и в тех самых торговых центрах. И именно из-за возможности более серьезного их контроля мы и приняли режим, согласно которому все структуры (освобождены от QR-кодирования), за исключением кинотеатров, потому что это другая специфика, это длительное нахождение в одном помещении на достаточно близком друг от друга расстоянии,подвел черту замглавы Свердловской области.