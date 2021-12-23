Свердловские власти объяснили отмену QR-кодов в ТЦ

Владельцы ресторанов и кафе недовольны корректировкой указа губернатора Свердловской области. Благодаря поправке, при входе в торгово-развлекательные комплексы с 22 декабря по 20 января QR-коды спрашивать не будут. А для заведений общепита никаких послаблений нет.
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пояснил эту разницу, опираясь на факты. По его словам, «видна устойчивая тенденция, связанная со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией». А крупные объекты за время пандемии уже научились с пониманием дела обеспечивать у себя весь комплекс мер санитарной безопасности.
Если говорить о крупных торговых центрах, а именно о них в первую очередь идет речь, то, начиная от входа и далее, и служба охраны, и другие работники центров все-таки стараются следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и так далее. Это мы, безусловно, учитывали, принимая решение о введении QR-каникул до 20 января,сказал Креков.
Все объекты на территории торговых центров подпадают под действие временной отмены QR-кодов. Неважно, магазин это электронной техники, блинная или кафетерий.
Первое: торговый центр — это объект, который гораздо легче контролировать с точки зрения масочного режима, социальной дистанции и так далее. Все руководители торговых центров уже проинструктированы, и с ними неоднократно был разговор, что все формы контроля за социальной дистанцией, масочным режимом по всем структурам, которые расположены в ТЦ, — это их зона ответственности,пояснил Павел Креков.
Ситуацию в ТРЦ намного проще контролировать, чем в небольших, отдельно стоящих зданиях. Где как правило, посетители садятся друг напротив друга и нарушается социальная дистанция в 1, 5 метра. Что лишь увеличивает риск передачи инфекции. А значит, неизбежно ведет к нагрузке на систему областного здравоохранения.
Мы будем очень серьезно смотреть, как соблюдаются санитарные нормы, в том числе и в тех самых торговых центрах. И именно из-за возможности более серьезного их контроля мы и приняли режим, согласно которому все структуры (освобождены от QR-кодирования), за исключением кинотеатров, потому что это другая специфика, это длительное нахождение в одном помещении на достаточно близком друг от друга расстоянии,подвел черту замглавы Свердловской области.