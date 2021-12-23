Уголовное дело за осквернение могил заведено по найденным 14 останкам в Тагиле

Дознанием отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по надругательству над телами умерших и местами их захоронения (ч.1 ст. 244 УК РФ), рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Максимальное наказание по статье предусматривает до трех месяцев ареста, отметили в ведомстве.
Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле были найдены останки не менее 14 человек. Для определения возраста погибших и причин смерти назначены экспертизы. Дело было передано в полицию Следственным комитетом Ленинского района.