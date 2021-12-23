В Перми руководитель вуза отправится в колонию на шесть с половиной лет

В Перми руководитель вуза отправится в колонию на шесть с половиной лет
В Перми руководитель вуза отправится в колонию на шесть с половиной лет
Сегодня, 22:42ОбществоФото: pixabay.com
Согласно решению Мотовилихинского районного суда, директор Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Павел Задровский ближайшие шесть с половиной лет проведет в колонии.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру, он признал виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Конкретно речь идет об организации директором вуза в 2018–2020 годы системы незаконных поборов денежных средств, которые четверо его подчиненных получали в виде стимулирующих выплат. Всего они передали ему таким путем 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, он фиктивно принял на работу в вуз трех человек. На работу они не ходили, а их зарплата тоже доставалась директору. В этом случае его «премия» составила еще 3,7 миллиона рублей.

Помимо пребывания в колонии, ему теперь предстоит выплатить еще и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор может быть еще обжалован.

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