Владимир Путин назвал долю вакцинированных жителей России

Оценивая темпы вакцинации, президент РФ сказал, что на данный момент чуть более 70 млн россиян сделали прививку. Этого недостаточно, коллективный иммунитет должен быть не менее 80%. Таких цифр в стране планируют достигнуть не позднее второго квартала 2022 года, подчеркнул Владимир Путин.