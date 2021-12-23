Волонтеры «Единой России» помогли врачам с медицинским транспортом

В нынешнем году волонтеры почти 300 тысяч раз возили медиков на работу и домой, на вызовы к пациентам или доставляли последних в медучреждения.

Как сообщает nashgorod.ru, по информации секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, озвученной им во время видеоконференции, в которой принимали участие волонтерские центры партии в регионах, за счет этого получилось почти полностью решить транспортную проблему врачей. Помимо этого, за год волонтеры привезли два миллиона комплектов медикаментов пациентам, которые проходили лечение амбулаторно. Они также доставляли наборы с продуктами и горячее питание врачам и медработникам, которые работали в красных зонах. Общее количество продуктовых наборов и порций горячей еды — 10 миллионов. Удалось выполнить более 815 тысяч заявок, поданных населением. По данным Турчака, депутаты «Единой России» всех уровней активно участвовали в волонтерской деятельности: 136 тысяч раз развезли медиков и больных, 250 тысяч раз доставили последним медикаменты на дом, передали 550 тысяч наборов продуктов и горячего питания для медиков. «Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведенную работу и помощь людям», — отметил он. По его словам, в течение двух лет получилось организовать настоящее сообщество волонтеров, которые каждый раз помогали решить чью-то конкретную проблему. Их новые инициативы связаны с участием в донорстве, в информировании о вакцинации, в помощи социальным службам. Огромный потенциал волонтеров виден руководству страны и партии, которые намерены развивать его и дальше. Волонтеры в регионах занимались самой разной помощью. Так, консультация «Волонтеров-медиков» помогла более 18 миллионам россиян. По утверждению председателя всероссийского общественного движения Марии Якунчиковой, они оказывают помощь медикам, занимаются консультированием в кол-центрах, доставкой рецептурных препаратов населению. В ходе видеоконференции представителями волонтерских движений были обнародованы новые инициативы. Руководителем «Волонтеров Победы», депутатом Госдумы Ольгой Амельченковой было озвучено предложение учредить награду для добровольцев в регионах. Она уже существует примерно в каждом втором российском регионе и вводится по инициативе «Единой России» еще в двух. Речь о Ленинградской и Костромской областях. Поддержку нашла инициатива, благодаря которой время работы волонтером у студентов зачтут в производственную практику. По данным Турчака, волонтеры продолжат работать и во время новогодних каникул. На Среднем Урале волонтерский центр «Единой России» объединил 1190 добровольцев: неравнодушную молодежь, предпринимателей, депутатов всех уровней, активистов 79 местных отделений партии — людей разных возрастов и профессий. «Мы мобилизовали все ресурсы. Приоритетом остается не только доставка продуктов и лекарств одиноким пожилым людям, инвалидам, но и организация питания для медиков в красных зонах, автоволонтерство, обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто лечится от коронавируса в домашних условиях, дежурство волонтеров в поликлиниках и пунктах вакцинации. Добровольчество объединило тысячи людей. Мы также формировали продуктовые наборы для станций скорой помощи, исполняли желания детей из многодетных семей, помогали call-центрам с техникой, обеспечивали средствами защиты, оказывали другую помощь жителям региона. Этот год показал силу человеческого неравнодушия», — уверен руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Жуков.

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