Жители Нижнего Тагила будут платить за отопление и горячую воду больше

Тагильчан в 2022 году ожидает рост тарифов на отопление и горячую воду. Об этом сообщает Региональная энергетическая комиссия.

Информация о грядущем изменении тарифов представлена на портале правовой информации Свердловской области. Среди прочих городов есть и Нижний Тагил. Указывается, что с июля 2022 года 1 кубометр горячей воды в городе будет будет стоить 26 рублей 23 копейки, а гигакаллория тепла — уже 1468 рублей 40 копеек. В Екатеринбурге тарифы жителям придется выкладывать от 33 руб 59 коп до 51 руб 8 копеек за подачу 1 кубического метра воды, и от 1032,58 до 2078,08 рублей за гКал транспортируемого по трубам теплоносителя. Также известно о предстоящем росте цен на электрическую энергию. Тариф могут поднять примерно на 5 процентов. Региональная энергетическая комиссия уже работает в этом направлении. Окончательные цифры должны утвердить до нового года.

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