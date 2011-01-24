ЕР открыла сайт «goodbyelenin.ru» с голосованием по захоронению Ленина

На данный момент на сайте проголосовали 230 тысяч человек. Из них 69,59%высказались за захоронение Ленина, 30,41% - против.Ленин умер 21 января 1924 года.

Дискуссия о захоронении его теларазгорается в российском обществе практически каждый год в преддвериипамятных дат, связанных с вождем революции. На этот раз ее инициаторамивыступили единороссы, которые предлагают предать тело Ленина земле. Ихподдержал лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев, который выступил зазахоронение тела Ленина «по человеческим и христианским соображениям».

Защитниками мавзолея, как всегда, выступили коммунисты, которыезаподозрили представителей партии власти в попытке отвлечь вниманиеобщества от реальных проблем. Заместитель руководителя фракции«Справедливая Россия» в Госдуме Геннадий Гудков также критически отнессяк предложению единороссов.

Премьер-министр Владимир Путин, отвечая на вопросы членов Валдайскогоклуба в сентябре прошлого года, заявил, что вопрос с захоронением телаВладимира Ленина будет решен в свое время. По его словам, придет время, ироссийский народ решит, как с этим поступить. История - такая штука,которая не требует суеты, добавил Путин.