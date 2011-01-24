Известны первые участники конкурса «Врач года-2010»

Чтобы рассказать о достойных признания медиках, тагильчане могутзаполнить специальную анкету на официальном сайте Администрации города( www.ntagil.org ) либо отправить письмо в СМИ. В том числе вы можетенаписать письмо на адрес pressa@tagilcity.ru или добавить новость насайте TagilCity.ru.Все ваши письма будут переданы в управлениездравоохранения Нижнего Тагила.

«Наконец-то объявили в нашем городе такой конкурс, где назовут самыхдостойных медиков. Это требовалось сделать давно: врачам нужна моральнаяподдержка горожан и материальная от властей и спонсоров», – считаетветеран Великой Отечественной войны Сергей Андреевич Михайлов, пациент4-й городской больнице на Тагилстрое.«У меня была возможность лечиться в других городах, к примеру, в Москве.Но я не стал испытывать судьбу, которая подарила мне встречу с нашимтагильским врачом-кардиологом АлександромМедведевым и его помощницамиРаисой Старковой, Альбиной Оранской», – рассказал ветеран на страницахгазеты «Тагильский рабочий».