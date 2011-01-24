Известны первые участники конкурса «Врач года-2010»
Первые отклики тагильчан на конкурс «Врач года-2010» поступают в управление здравоохранения Нижнего Тагила. Причем письма от тагильчан приходят в адрес врачей всех больниц города, отмечает пресс-служба управления здравоохранения.
Чтобы рассказать о достойных признания медиках, тагильчане могутзаполнить специальную анкету на официальном сайте Администрации города(www.ntagil.org) либо отправить письмо в СМИ. В том числе вы можетенаписать письмо на адрес pressa@tagilcity.ru или добавить новостьнасайте TagilCity.ru.Все ваши письма будут переданы в управлениездравоохранения Нижнего Тагила.
«Наконец-то объявили в нашем городе такой конкурс, где назовут самыхдостойных медиков. Это требовалось сделать давно: врачам нужна моральнаяподдержка горожан и материальная от властей и спонсоров», – считаетветеран Великой Отечественной войны Сергей Андреевич Михайлов, пациент4-й городской больнице на Тагилстрое.«У меня была возможность лечиться в других городах, к примеру, в Москве.Но я не стал испытывать судьбу, которая подарила мне встречу с нашимтагильским врачом-кардиологом АлександромМедведевым и его помощницамиРаисой Старковой, Альбиной Оранской», – рассказал ветеран на страницахгазеты «Тагильский рабочий».
Напомним, победителей конкурса выберут по четырем номинациям: «Лучшийпедиатр», «Лучший врач терапевтической специальности», «Лучший врачхирургической специальности», «Лучший врач диагностической службы».Кроме того, будет вручен «Специальный приз жюри».
Главный информационный партнер конкурса - газета «Тагильский рабочий».
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