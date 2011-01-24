Кевин Смит за 20 долларов продал себе собственный фильм

«Сделка» была заключена на кинофестивале «Сандэнс» в штате Юта. За права на прокат Смит заплатил символическую сумму - 20 долларов США. Продажа была оформлена в виде аукциона. Как только режиссер сделал ставку, торги закрыли. «Сделка» стала своего рода рекламной акцией фильма «Красный штат». Таким образом Смит надеется привлечь внимание зрителей к тому факту, что картина будет выпущена в прокат без поддержки какого-либо дистрибьютора. Режиссер не планирует тратить деньги на рекламу фильма, поэтому суммы, вырученные от продажи билетов, пойдут на покрытие съемочных расходов (бюджет «Красного штата» составил около четырех миллионов долларов).