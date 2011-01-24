Летнего времени больше не будет

Мысль эту новой не назовешь: толькозаконопроектов на эту тему в Думе было пять – первый датирован 1999годом, последний — 2011−ым (его автор Владимир Жириновский). Скоропоявится шестой – как уверяют единороссы, комплексный и учитывающийнедостатки прошлых.В его необходимости партийцы в очередной раз убедились в ходе дискуссии сучастием врачей, ученых и промышленников. Все в один голос признали:экономия от перевода часов мизерная и больше мифическая, зато удар поздоровью – вполне реальный и ощутимый.