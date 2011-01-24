Летнего времени больше не будет
24 января 2011, 07:34ОбществоОльга
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Единороссы берутся подготовить законопроект, отменяющий перевод часов на летнее время. Фракция партии в Госдуме планирует в ближайшую региональную неделю обсудить идею с избирателями и внести документ в феврале с тем, чтобы к апрелю — дате перевода стрелок — закон успел вступить в силу.
Мысль эту новой не назовешь: толькозаконопроектов на эту тему в Думе было пять – первый датирован 1999годом, последний — 2011−ым (его автор Владимир Жириновский). Скоропоявится шестой – как уверяют единороссы, комплексный и учитывающийнедостатки прошлых.В его необходимости партийцы в очередной раз убедились в ходе дискуссии сучастием врачей, ученых и промышленников. Все в один голос признали:экономия от перевода часов мизерная и больше мифическая, зато удар поздоровью – вполне реальный и ощутимый.
Россия и без сезонной смены времени просыпается на час раньше Европы.Это результат установленного еще в 30−ые годы так называемого«декретного» времени. С введением летнего опережение составляет уже двачаса.
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