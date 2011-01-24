На Среднем Урале стартовал проект «Качество жизни (здоровье)»
24 января 2011, 16:57ОбществоАнка
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Программа предполагает организацию по всему региону 12 медицинских центров.
Они появятся на базе уже существующих учреждений. Выделенные на 2 года 15,5 миллиардов рублей пойдут на укрепление материально-технической базы клиник, внедрение информационных технологий и новых стандартов оказания медпомощи. В первую очередь отремонтируют реанимации, операционные блоки и поликлиники. Что касается внедрения информационных технологий, то тут речь идет, к примеру, об электронной записи на прием к врачу и он-лайн консультации специалистов клиник друг с другом, сообщает Город.ФМ. Примером внедрения новых стандартов оказания медпомощи станет массовая диспансеризация 14-летних школьников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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