На Среднем Урале стартовал проект «Качество жизни (здоровье)»

Они появятся на базе уже существующих учреждений. Выделенные на 2 года 15,5 миллиардов рублей пойдут на укрепление материально-технической базы клиник, внедрение информационных технологий и новых стандартов оказания медпомощи. В первую очередь отремонтируют реанимации, операционные блоки и поликлиники. Что касается внедрения информационных технологий, то тут речь идет, к примеру, об электронной записи на прием к врачу и он-лайн консультации специалистов клиник друг с другом, сообщает Город.ФМ. Примером внедрения новых стандартов оказания медпомощи станет массовая диспансеризация 14-летних школьников.