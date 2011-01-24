Нижний Тагил занял второе место в области по благотворительности
24 января 2011, 16:52ОбществоАнка
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В Свердловской области подведены итоги благотворительной деятельности в 2010 году.
Нижнему Тагилу было присуждено второе место в области среди муниципальных образований с населением свыше 100 тыс. человек. Благодарственное письмо было вручено заместителю главы города по социальным вопросам Вячеславу Погудину, сообщают в отделе информационного обеспечения городской администрации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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