Пожарные провели рейд в самом пожароопасном микрорайоне Нижнего Тагила

Большинство домов там - с печным отоплением. Жилье старое, зачастую с требующей замены электропроводкой. В этих домах проживают тагильчане из группы социального риска: инвалиды, нигде не работающие, одинокие пенсионеры, неблагополучные семьи, люди, склонные к злоупотреблению алкоголем. В каждом из осмотренных жилых помещений, расположенных по улицам Весенняя и Геологов, нашлись нарушения правил пожарной безопасности. К примеру, в одной квартире с печным отоплением не было притопочных листов, во второй были частично оголены электрические провода, в третьей – открытую электропроводку заклеили обоями, рассказали корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Жильцам домов предписали устранить нарушения пожарной безопасности. Отметим, что рейды по профилактике пожаров в Нижнем Тагиле стали проводится чаще, потому что с начала года в городе в огне погибли семь человек.