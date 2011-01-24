Продажи мотоциклов «Урал» в США за год выросли на 39 процентов
Продажи мотоциклов «Урал», произведенные российским Ирбитским мотоциклетным заводов, в Северной Америке в прошлом году выросли на 39 процентов.
При этом во всех кварталах количество реализованных мотоциклов превышалопоказатели 2009 года, а за последние три месяца американцы купили почтивдвое больше «Уралов», чем за аналогичный период прошлого года.
В США прямым официальным импортером и дистрибьютором этих мотоцикловявляется компания Irbit MotorWorks of America. Стоимость базовой самойдоступной модели — Ural T — составляет почти 10 тысяч долларов, а ценына топовые модификации доходят до 14 тысяч долларов.«'Уралы' построены с использованием технологий, применяемых еще в 70-хгода. Эти мотоциклы чертовски тяжелые и на них можно передвигаться соскоростью не более 105 километров в час. Теперь у них естьэлектростартер, но и кикстартер у них тоже остался, что называется навсякий случай. У них есть дисковые тормоза, но, правда, только на одномколесе из трех. При этом «Уралы» еще и очень дорогие», - говоритпредставитель Irbit MotorWorks of America Мадина Мержоева. Однако, по еесловам, несмотря на все перечисленные недостатки, мотоциклы «Урал»по-прежнему пользуются устойчивым спросом.
Ирбитский мотоциклетный завод существует с 1941 года, когда он былпереведен в Свердловскую область из Москвы. На данный момент предприятиеявляется единственным в мире производителем мотоциклов с коляской, анаиболее популярными сейчас являются модели с приводом на колесоколяски. В прошлом году в Ирбите было собрано 800 «Уралов».Завод экспортирует более 95 процентов от выпускаемых мотоциклов.Основными рынками сбыта являются США, страны ЕС, Канада, Австралия иЯпония.
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