Росгосстат начинает масштабную бизнес-перепись

Перепись состоится на условиях полной анонимности. Руководителям фирм и индивидуальным бизнесменам необходимо будет заполнить анкеты. В них надо указать сведения о хозяйственной деятельности предприятия, количестве сотрудников и так далее. Перепись собираются полностью завершить в следующем году. Её данные требуются для составления госпрограмм помощи бизнесу.