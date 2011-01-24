Росгосстат начинает масштабную бизнес-перепись
24 января 2011, 16:43ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ее рамках планируют «сосчитать» все малые и средние предприятия.
Перепись состоится на условиях полной анонимности. Руководителям фирм и индивидуальным бизнесменам необходимо будет заполнить анкеты. В них надо указать сведения о хозяйственной деятельности предприятия, количестве сотрудников и так далее. Перепись собираются полностью завершить в следующем году. Её данные требуются для составления госпрограмм помощи бизнесу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей