Россияне на МКС выбросили ненужное оборудование в открытый космос

Скрипочка и Кондратьев за то время, что они провели за пределамистанции, выполнили все поставленные перед ними задачи, заявилпредставитель Центра управления полетами (ЦУП). Космонавты установили нароссийском модуле МКС «Звезда» устройство, обеспечивающеевысокоскоростную передачу информации на Землю. Как рассказал«Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли, это позволит Россииболее не пользоваться услугами США для передачи больших объемов научнойинформации.

Скрипочка и Кондратьев перенесли внутрь станции споверхности российского модуля европейский аппарат EXPOSE-R,использовавшийся для изучения воздействия космического излучения наживые организмы. Кроме того, космонавты перенесли на МКС неисправныйроссийский инжектор плазмы в составе блока аппаратов ИПИ-СМ. В числевыполненных россиянами задач оказалась установка телекамеры для съемокстыковки российского модуля «Рассвет» с прибывающими на МКС «Союзами».

«Космонавты в соответствии с планом выхода отправили в свободный полетзащитную крышку, снятую с моноблока радиотехнической системы ... , атакже пустую катушку от кабелей, проложенных по внешней поверхностимодуля «Звезда», - добавили в ЦУП, пояснив, что вскоре выброшенноеоборудование сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.