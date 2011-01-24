Россияне стали жить на три года дольше

Между тем, по информации Росстата, ожидаемая продолжительность жизнижителей РФ увеличилась на три с половиной года за последние пять лет.Согласно данным за 11 месяцев 2010 года, этот показатель составляет68,84 года.По словам Скворцовой, в течение последних лет также зафиксированоснижение смертности россиян от всех социально-значимых заболеваний. Оназаявила, что это произошло благодаря разработке национальной программыпрофилактики таких болезней.

Эта программа в частности включает«создание системы мониторирования здоровья каждого гражданина, начиная спренатального и неонатального периода, со своевременным подключениеминдивидуализированных программ профилактики», пояснила замминиста.По ее информации, в течение 2009 года в России были открыты 502 центраздоровья, а в 2010 году - еще 193 таких центра для детей и подростков.Замминистра отметила, что в этих учреждениях граждане РФ «могутбесплатно пройти полный скрининг здоровья и получитьиндивидуализированные профилактические рекомендации».

Скворцова также рассказала, что национальная программа включает контролькурения и употребления алкоголя, законодательное регулирование рекламы ипродаж, акцизной и ценовой политики в отношении табачной и алкогольнойпродукции, а также последовательную антинаркотическую политику. Крометого, программа предусматривает регулирование качества пищевыхпродуктов, воды и организацию правильного питания в коллективах, а такжеразвитие физической культуры и спорта.