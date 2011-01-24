Россияне стали жить на три года дольше
Продолжительность жизни россиян увеличилась на три года. Как сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития РФ, об этом заместитель главы ведомства Вероника Скворцова рассказала в ходе своего выступления на очередной сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Скворцова не уточнила, за какой период был зафиксирован рост этого показателя.
Между тем, по информации Росстата, ожидаемая продолжительность жизнижителей РФ увеличилась на три с половиной года за последние пять лет.Согласно данным за 11 месяцев 2010 года, этот показатель составляет68,84 года.По словам Скворцовой, в течение последних лет также зафиксированоснижение смертности россиян от всех социально-значимых заболеваний. Оназаявила, что это произошло благодаря разработке национальной программыпрофилактики таких болезней.
Эта программа в частности включает«создание системы мониторирования здоровья каждого гражданина, начиная спренатального и неонатального периода, со своевременным подключениеминдивидуализированных программ профилактики», пояснила замминиста.По ее информации, в течение 2009 года в России были открыты 502 центраздоровья, а в 2010 году - еще 193 таких центра для детей и подростков.Замминистра отметила, что в этих учреждениях граждане РФ «могутбесплатно пройти полный скрининг здоровья и получитьиндивидуализированные профилактические рекомендации».
Скворцова также рассказала, что национальная программа включает контролькурения и употребления алкоголя, законодательное регулирование рекламы ипродаж, акцизной и ценовой политики в отношении табачной и алкогольнойпродукции, а также последовательную антинаркотическую политику. Крометого, программа предусматривает регулирование качества пищевыхпродуктов, воды и организацию правильного питания в коллективах, а такжеразвитие физической культуры и спорта.
Заместитель министра здравоохранения заявила о готовности России ксотрудничеству с региональным бюро ВОЗ в Европе и более широкомувовлечению отечественных специалистов в деятельность организации как навсемирном, так и на региональном уровне. Она также напомнила, что вапреле 2011 года в Москве пройдет первая Глобальная министерскаяконференция по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям.