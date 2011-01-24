Рост цен в Свердловской области носит объективный характер - УФАС

По ее словам, признаков нарушения ценовой политики не выявлено.Увеличение цен на ряд продуктов питания связано с неурожайным годом.Кроме того возросли тарифы на услуги естественных монополий. Эти идругие объективные факторы и стали причиной повышения розничных цен.