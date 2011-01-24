Тагильские милиционеры провели занятие в детском саду № 52

Офицеры милиции рассказали детям о своей работе, показали специальныесредства и объяснили, для чего используются шлемы, бронежилеты,резиновые дубинки. Такжесотрудники милиции учили дошколят, какправильно себя вести на улице, говорили о необходимости обращения запомощью к милиционерам в случае любой опасности, сообщает пресс-службаУВД Нижнего Тагила.

Как пояснила заведующая ДОУ №52 Елена Шатова, ребята не в первый развстречаются с сотрудниками ОВО. Запланирована следующая встреча: вфеврале в канун празднования Дня защитников Отечества состоятся веселыестарты с участием дошкольников и милиционеров.

Начальник отделения кадрово-воспитательной работы ОВО при УВД КонстантинШатов уверен, что именно в этом возрасте нужно воспитывать в детяхуважение кнелегкой работе милиции, отмечает пресс-служба УВД.