Тагильские милиционеры провели занятие в детском саду № 52
20 января тагильские милиционеры провели урок безопасности в подготовительной группе детского сада № 52.
Офицеры милиции рассказали детям о своей работе, показали специальныесредства и объяснили, для чего используются шлемы, бронежилеты,резиновые дубинки. Такжесотрудники милиции учили дошколят, какправильно себя вести на улице, говорили о необходимости обращения запомощью к милиционерам в случае любой опасности, сообщает пресс-службаУВД Нижнего Тагила.
Как пояснила заведующая ДОУ №52 Елена Шатова, ребята не в первый развстречаются с сотрудниками ОВО. Запланирована следующая встреча: вфеврале в канун празднования Дня защитников Отечества состоятся веселыестарты с участием дошкольников и милиционеров.
Начальник отделения кадрово-воспитательной работы ОВО при УВД КонстантинШатов уверен, что именно в этом возрасте нужно воспитывать в детяхуважение кнелегкой работе милиции, отмечает пресс-служба УВД.
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