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В Екатеринбурге сотрудник милиции в результате конфликта застрелил соседа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге сотрудник милиции в результате конфликта застрелил соседа

24 января 2011, 12:43ОбществоОльга
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