В Екатеринбурге сотрудник милиции в результате конфликта застрелил соседа
В ночь на 23 января в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого в результате применения сотрудником милиции табельного оружия погиб местный житель. ЧП произошло в подъезде пятиэтажного дома на улице Ильича.
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской областиВалерий Горелых, около полуночи старший оперуполномоченный по борьбе сэкономическими преступлениями отдела милиции №15 майор милиции ПавелМирошников, находившийся на суточном дежурстве, зашел домой, чтобыпоужинать. Милиционер был не в форме, но с табельным оружием.
Поднявшисьна второй этаж, где находится его квартира, сотрудник милиции увиделнеизвестного ему мужчину, который курил на лестничной площадке.Милиционер поинтересовался у незнакомца, кто он и что делает здесь встоль поздний час. Завязалась словесная перепалка, переросшая впотасовку, в ходе которой гражданин попытался отобрать у милиционераоружие. В ходе борьбы мужчины скатились по лестнице вниз, и в это времяпроизошел непроизвольный выстрел. Неизвестный получил ранение в областьгруди, которое оказалось смертельным.По данному инциденту проводится проверка.
Личность погибшего была установлена быстро — им оказался специалиствидеомонтажа ООО «Универсал Видео» Евгений Ильющенко 1981 года рождения.Трагичность же этого происшествия заключается еще и в том, что имилиционер, и погибший мужчина жили на одной лестничной площадке, однаков течение предыдущих двух месяцев они так и не познакомились.
По данным Валерия Горелых, милиционера сразу же направили наосвидетельствование в ГКБ №14, где у него были зафиксированы телесныеповреждения. Также он прошел освидетельствование на алкоголь: в кровимилиционера он был незначительным — всего 0,33-0,35 промилле.«На время расследования, по указанию начальника ГУВД области, ПавелМирошников не будет исполнять свои служебные обязанности,— сообщилJustMedia полковник Горелых.— Для полного и объективного расследованияинцидента следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи105 УК РФ (убийство). В ходе расследования будут проведены всенеобходимые экспертизы».