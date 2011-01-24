В Екатеринбурге сотрудник милиции в результате конфликта застрелил соседа

Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской областиВалерий Горелых, около полуночи старший оперуполномоченный по борьбе сэкономическими преступлениями отдела милиции №15 майор милиции ПавелМирошников, находившийся на суточном дежурстве, зашел домой, чтобыпоужинать. Милиционер был не в форме, но с табельным оружием.

Поднявшисьна второй этаж, где находится его квартира, сотрудник милиции увиделнеизвестного ему мужчину, который курил на лестничной площадке.Милиционер поинтересовался у незнакомца, кто он и что делает здесь встоль поздний час. Завязалась словесная перепалка, переросшая впотасовку, в ходе которой гражданин попытался отобрать у милиционераоружие. В ходе борьбы мужчины скатились по лестнице вниз, и в это времяпроизошел непроизвольный выстрел. Неизвестный получил ранение в областьгруди, которое оказалось смертельным.По данному инциденту проводится проверка.

Личность погибшего была установлена быстро — им оказался специалиствидеомонтажа ООО «Универсал Видео» Евгений Ильющенко 1981 года рождения.Трагичность же этого происшествия заключается еще и в том, что имилиционер, и погибший мужчина жили на одной лестничной площадке, однаков течение предыдущих двух месяцев они так и не познакомились.