В прошлом году в России снизилось количество фальшивок
24 января 2011, 16:37ОбществоАнка
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Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков продолжает оставаться тысячерублевка.
Однако фальшивых пятитысячных банкнот стало больше. Всего же в прошлом году было выявлено почти 129 тысяч поддельных денежных знаков, в то время как в 2009 году их число превышало 155 тысяч, такие данные опубликованы на сайте Центробанка. «Можно предполагать, что уменьшение числа фальшивок произошло благодаря мерам, предпринятым Центробанком,— рассказал «Джаст Медиа» директор Операционного департамента одного уральского банка.— В частности, в августе в оборот была введена новая тысячерублевая купюра, получившая самые современные элементы защиты от подделок. И результат не замедлил сказаться: в четвертом квартале число поддельных банкнот номиналом в 1000 рублей заметно снизилось.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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