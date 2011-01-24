В Сети появился сервис, определяющий, где вам лучше жить

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Предположим, что житель России решил мигрировать в Америку.Сравнительная таблица по этим двум странам выглядит следующим образом:Сравнение идет по следующим параметрам: затраты на здравоохранение,потребление нефти, покупательная способность, шансы заразиться СПИДом,продолжительность жизни, потребление электроэнергии, детская смертность(до 1 года), наличие свободного времени, распределение доходов в семье,общий коэффициент рождаемости.