В Сети появился сервис, определяющий, где вам лучше жить
Тем, кто подумывает сменить страну проживания, не помешает лишний раз взвесить все за и против. Сервис Ifitweremyhome покажет, насколько выбранная страна соответствует вашим ожиданиям.
На вопрос, так ли уж хорошо там, где нас нет, теперь легко найти ответпо адресуifitweremyhome.com. Сервис «Если бы моим домом был…» предлагаетсравнить условия жизни в стране, где вы живете, с условиями в стране,куда подумываете переехать.
Предположим, что житель России решил мигрировать в Америку.Сравнительная таблица по этим двум странам выглядит следующим образом:Сравнение идет по следующим параметрам: затраты на здравоохранение,потребление нефти, покупательная способность, шансы заразиться СПИДом,продолжительность жизни, потребление электроэнергии, детская смертность(до 1 года), наличие свободного времени, распределение доходов в семье,общий коэффициент рождаемости.
Итак, «Всемирная книга фактов ЦРУ» (именно справочник ЦРУ по странаммира является основным источником данных для сайта) говорит нам, что вСША у россиянина шансы остаться безработным повысились бы на 4,49%,денег бы при этом он тратил в 3 раза больше, а жил на 12 лет дольше. ВКанаде устроиться на работу проще на 4,49%, но возможности родитьребенка снижаются на 7,47%.