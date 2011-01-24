В Свердловской области продолжает расти рождаемость

Смертность в 2010 году по сравнению с 2009-м снизилась на 2%. Но вот число умерших несколько превышает число родившихся. Естественная убыль населения в регионе составляет 3,6 тыс. человек. Миграционный прирост за 11 месяцев 2010 года снизился почти на треть.