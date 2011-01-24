В Свердловской области продолжает расти рождаемость
24 января 2011, 16:23ОбществоАнка
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За 11 месяцев прошлого года в регионе родилось более 50-ти тыс. детей, что на 1,8% больше показателя 2009 года, сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и труда.
Смертность в 2010 году по сравнению с 2009-м снизилась на 2%. Но вот число умерших несколько превышает число родившихся. Естественная убыль населения в регионе составляет 3,6 тыс. человек. Миграционный прирост за 11 месяцев 2010 года снизился почти на треть.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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