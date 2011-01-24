В Японии началось спешное истребление кур в связи со вспышкой птичьего гриппа

По просьбе местных властей солдаты заняты дезинфекцией и с помощьютяжелой техники роют траншеи, куда закапывают убитых цыплят.Предполагается, что операция будет завершена в течение нескольких дней.Однако эксперты не исключают, что распространение птичьего гриппа будетпродолжаться, и число истребленных кур будет в результате исчислятьсямиллионами.

В Токио в связи с этим уже действует специальныйправительственный штаб, в работе которого принимает участиепремьер-министр Наото Кан.Особо опасный штамм вируса птичьего гриппа был выявлен в воскресенье наптицефабрике города Синтоми в префектуре Миядзаки на юге острова Кюсю.Сотрудники фермы обнаружили там 20 мертвых птиц. Сразу после этоговласти префектуры развернули вокруг пострадавшего хозяйствадесятикилометровую карантинную зону и ввели запрет на вывоз продукции.