В Японии началось спешное истребление кур в связи со вспышкой птичьего гриппа
Подразделения японской армии выдвинуты в понедельник на юго-восток острова Кюсю, где началось спешное истребление более 410 тысяч кур в связи со вспышкой птичьего гриппа.
По просьбе местных властей солдаты заняты дезинфекцией и с помощьютяжелой техники роют траншеи, куда закапывают убитых цыплят.Предполагается, что операция будет завершена в течение нескольких дней.Однако эксперты не исключают, что распространение птичьего гриппа будетпродолжаться, и число истребленных кур будет в результате исчислятьсямиллионами.
В Токио в связи с этим уже действует специальныйправительственный штаб, в работе которого принимает участиепремьер-министр Наото Кан.Особо опасный штамм вируса птичьего гриппа был выявлен в воскресенье наптицефабрике города Синтоми в префектуре Миядзаки на юге острова Кюсю.Сотрудники фермы обнаружили там 20 мертвых птиц. Сразу после этоговласти префектуры развернули вокруг пострадавшего хозяйствадесятикилометровую карантинную зону и ввели запрет на вывоз продукции.
Это уже вторая вспышка птичьего гриппа в префектуре Миядзаки запоследние дни. Накануне карантинные власти уничтожили более 10 тысячптиц на другой ферме в столичном городе префектуры, где также былвыявлен птичий грипп.В последние дни 2010 года серьезная вспышка птичьего гриппа былазафиксирована в Южной Корее. Из-за вспышки этого заболевания на двухфермах были уничтожены более 100 тысяч кур и 10 тысяч уток.
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