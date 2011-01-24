Вачовски хотят продолжить «Матрицу» еще двумя фильмами?

По словам Ривза, Вачовски разговаривали с Джеймсом Кэмероном, обсуждаяплюсы и минусы съемки в 3D, поскольку собираются снова устроитьреволюцию в технологическом плане. Также Киану обещает, что новаядилогия будет больше похожа на первый фильм, нежели на две последовавшиеза ним картины.

В данный момент Вачовски работают над экранизацией романа «Облачныйатлас», а Ривзу в скором будущем предстоит сниматься в фильме «47ронинов».

«Матрица», вышедшая в 1999 году, собрала в мировом прокате 463 миллионадолларов. Ее продолжение было среди самых ожидаемых фильмов в историикино и заработало 742 миллиона. Однако зрители в большинстве своемостались недовольны развитием сюжета, так что третий фильм собрал меньшесвоего предшественника — 424 миллионов долларов.