Вачовски хотят продолжить «Матрицу» еще двумя фильмами?
Перед Рождеством Киану Ривз встречался с Вачовски, но только сейчас актер рассказал, что братья сделали сценарные наброски двух картин, которые вернут его в мир «Матрицы» в образе Нео.
По словам Ривза, Вачовски разговаривали с Джеймсом Кэмероном, обсуждаяплюсы и минусы съемки в 3D, поскольку собираются снова устроитьреволюцию в технологическом плане. Также Киану обещает, что новаядилогия будет больше похожа на первый фильм, нежели на две последовавшиеза ним картины.
В данный момент Вачовски работают над экранизацией романа «Облачныйатлас», а Ривзу в скором будущем предстоит сниматься в фильме «47ронинов».
«Матрица», вышедшая в 1999 году, собрала в мировом прокате 463 миллионадолларов. Ее продолжение было среди самых ожидаемых фильмов в историикино и заработало 742 миллиона. Однако зрители в большинстве своемостались недовольны развитием сюжета, так что третий фильм собрал меньшесвоего предшественника — 424 миллионов долларов.
Ривз рассказал о сиквелах трилогии «Матрица», будучи в Лондоне, где онпромотирует свой новый фильм «Криминальная фишка от Генри».