Завтра тагильчан ждет потепление
24 января 2011, 10:27Общество
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Во вторник ночью синоптики Свердловского гидрометцентра обещают -21°,-23°, днем воздух прогреется до -5°-9° градусов. Ветер юго-западный, 2 м/с, возможен снег.
На предстоящей неделетемпература днем не опустится ниже – 11°.Небольшой снег обещают метеорологи в среду и воскресенье, в остальныедни свердловчан ждет переменная облачность.
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