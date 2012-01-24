Американские студенты разработали Lincoln Town Car 2025 года
Студенческий проект Линкольна образца 2025 года удостоился чести быть показанным на стенде компании на Детройтском автосалоне. Во время выставки его затмили официальные заводские концепты, но сейчас в Сеть просочилось некоторое количество информации.
Двое студентов Технического университета Лоуренса представили свое видение моделей Lincoln будущего - Lincoln Continental 2025 модельного года. Как и полагается, автомобиль, пусть пока ненастоящий, получит полностью электрическую силовую установку. Эскизы молодых дизайнеров Колина Бонатана и Жи Хоу Ча были всецело одобрены руководством Ford Motor. Следствием этого одобрения стало официальное добро на строительство макета в четверть натуральной величины и право выставить его на официальном стенде марки Lincoln.
Lincoln будущего, по мысли создателей, получит весьма экстравагантную спортивную внешность, довольно традиционный четырехместный салон и электрический силовой агрегат. Понятно, о каких-то технических характеристиках говорить не приходится, но дизайнеры говорят, что в проекте полностью учтены необходимость размещения силового агрегата и узлов трансмиссии. Кроме того, как легко заметить, прототип получил целиком стеклянную крышу и огромные колеса.
Отмечается также, что для одного из участников проекта, Жи Хоу Ча, участие в создании Lincoln Continental 2025 стало первым опытом по разработке автомобильных интерьеров.