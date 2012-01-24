Американские студенты разработали Lincoln Town Car 2025 года

Двое студентов Технического университета Лоуренса представили свое видение моделей Lincoln будущего - Lincoln Continental 2025 модельного года. Как и полагается, автомобиль, пусть пока ненастоящий, получит полностью электрическую силовую установку. Эскизы молодых дизайнеров Колина Бонатана и Жи Хоу Ча были всецело одобрены руководством Ford Motor. Следствием этого одобрения стало официальное добро на строительство макета в четверть натуральной величины и право выставить его на официальном стенде марки Lincoln.

Lincoln будущего, по мысли создателей, получит весьма экстравагантную спортивную внешность, довольно традиционный четырехместный салон и электрический силовой агрегат. Понятно, о каких-то технических характеристиках говорить не приходится, но дизайнеры говорят, что в проекте полностью учтены необходимость размещения силового агрегата и узлов трансмиссии. Кроме того, как легко заметить, прототип получил целиком стеклянную крышу и огромные колеса.