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Банкиры советуют стране развивать армию и флот, а гражданам – приусадебные хозяйства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банкиры советуют стране развивать армию и флот, а гражданам – приусадебные хозяйства

24 января 2012, 12:10ОбществоВалерия Лошкарева
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