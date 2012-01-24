Банкиры советуют стране развивать армию и флот, а гражданам – приусадебные хозяйства

Михаил Гонопольский выразил сомнения в возможности резкого подъема мировой экономики, даже если говорить о Китае. Однако и повторения 2008 года он не ждет. С ним солидарен Марк-Эммануль Вивес, утверждающий, что по многим параметрам ситуация сейчас лучше.

Среди основных проблем минувшего года он назвал некоторую напряженность с ликвидностью, но счел ее вполне разрешимой. В целом, сказал он, «мы имеем возможность быть оптимистами». Иван Анисимов вообще предсказал плавное повышение цен на нефть, которое для экономики России благоприятно (правда, связано оно будет с нарастающей геополитической напряженностью).

Самыми зажигательными оказались высказывания председателя правления Банка24.ру Сергея Лапшина. Банкир заявил, что России для экономического благополучия необходимо заниматься продовольственной и медикаментозной независимостью, «ну, и поднимать армию и флот». Он же выступил за введение безотзывных вкладов для населения. Правда, уточнил, что «пусть отзывные тоже останутся, чтобы людей не пугать».