Bugatti готовит к премьере «пчелиный» родстер Veyron

Bumblebee Grand Sport будет построен только в одном черно-желтом экземпляре, причем в черный выкрашена только нижняя часть гиперкара – считается, что это визуально уменьшает его и без того невеликую высоту. В тот же цвет выкрашены и колесные диски.

Салон родстера также оформлен в черно-желтой гамме – сиденья и центральный тоннель обтянуты ярко-желтой кожей с контрастной черной строчкой, а дверные панели и центральная консоль выполнены из черного карбона.

Добавим, что обычный Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport оценивается производителем примерно в 1 400 000 евро, а за титул Bumblebee, соответствующее оформление и статус единственного придется доплатить еще порядка двухсот тысяч. Родстер оснащается 16-цилиндровым двигателем, развивающим 1001 лошадиную силу, и съемной крышей из поликарбоната. Максимальная скорость родстера с открытым верхом составляет около 350 км/ч.