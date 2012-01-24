Bugatti готовит к премьере «пчелиный» родстер Veyron
На автосалоне в Катаре, который стартует 25 января, концерн Volkswagen представит собственное видение спорткара по имени Bumblebee – на базе Bugatti Veyron 16.4Grand Sport. Впрочем, в VW особо оговаривают, что к саге о трансформерах их творение отношения не имеет.
Bumblebee Grand Sport будет построен только в одном черно-желтом экземпляре, причем в черный выкрашена только нижняя часть гиперкара – считается, что это визуально уменьшает его и без того невеликую высоту. В тот же цвет выкрашены и колесные диски.
Салон родстера также оформлен в черно-желтой гамме – сиденья и центральный тоннель обтянуты ярко-желтой кожей с контрастной черной строчкой, а дверные панели и центральная консоль выполнены из черного карбона.
Добавим, что обычный Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport оценивается производителем примерно в 1 400 000 евро, а за титул Bumblebee, соответствующее оформление и статус единственного придется доплатить еще порядка двухсот тысяч. Родстер оснащается 16-цилиндровым двигателем, развивающим 1001 лошадиную силу, и съемной крышей из поликарбоната. Максимальная скорость родстера с открытым верхом составляет около 350 км/ч.
В Bugatti не преминули отметить, что из 150 планируемых к производству открытых Veyron Grand Sport 45 уже нашли своих владельцев.