Электромобиль Citroen C-Zero совершит кругосветное путешествие
24 января 2012, 06:36ОбществоРОман БОТов
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Два молодых французских инженера решили совершить первое кругосветное путешествие на электромобиле. Ксавье Дего (27 лет) и Антонин Ги (28 лет) покинут Страсбург 11 февраля на автомобиле Citroen C-Zero и пересекут 17 стран за восемь месяцев в рамках эксперимента, получившего название «Электрическая одиссея».
Их цель – не только поставить рекорд, но и поддержать внедрение электромобилей как удобного и высокоэкологичного транспорта. «Если на электрокаре можно совершить кругосветное путешествие, для повседневных нужд он точно достаточно хорош», – прокомментировал Дего.
Молодым людям предстоит заправлять автомобиль в среднем каждые 100 км, то есть для преодоления рассчитанного маршрута понадобится около 300 подзарядок. Немало, конечно, но зато расчетная стоимость поездки получается ничтожно мала: на заправку автомобиля на протяжении всего путешествия потребуется чуть больше 200 евро.
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