Электромобиль Citroen C-Zero совершит кругосветное путешествие

Их цель – не только поставить рекорд, но и поддержать внедрение электромобилей как удобного и высокоэкологичного транспорта. «Если на электрокаре можно совершить кругосветное путешествие, для повседневных нужд он точно достаточно хорош», – прокомментировал Дего.

Молодым людям предстоит заправлять автомобиль в среднем каждые 100 км, то есть для преодоления рассчитанного маршрута понадобится около 300 подзарядок. Немало, конечно, но зато расчетная стоимость поездки получается ничтожно мала: на заправку автомобиля на протяжении всего путешествия потребуется чуть больше 200 евро.