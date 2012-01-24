ГИБДД поддержала отмену доверенностей на управление авто

Отменить доверенности на прошлой неделе предложил руководитель Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский. По его мнению, этот документ дублирует другой, а именно полис обязательного страхования автогражданской ответственности, где и так указан круг людей, допущенных к управлению.

А в нынешнем виде доверенность - кладезь для поборов гаишников. Забыл доверенность - плати, ведь документ внесен в перечень необходимых к предъявлению. Доверенность может помочь и угонщикам - ведь инспектор на дороге не знает ни подписи настоящего владельца, ни его почерка.

Генерал полиции Кузин сообщил, что ГАИ неоднократно рассматривала возможность и последствия исключения доверенности на право управления транспортным средством из числа документов, которые должен иметь при себе водитель. При сегодняшнем развитии информационных систем, никаких проблем не составляет установить, правомочно ли человек находится за рулем или машина покинула своего законного хозяина без его ведома.

Но для этого понадобится вносить изменения в целый ряд законодательных актов, включая Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон об ОСАГО.