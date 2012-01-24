Интернет подхватил «вирус» Сергея Светлакова
24 января 2012, 10:46ОбществоОльга
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В выходные в сети появился ролик, в котором Сергей Светлаков вступился за пенсионера, на которого набросился водитель «Мерседеса».
Видео в первый же день своего появления набрало более 2 миллионов просмотров.
На официальном сайте шоумена и актера в описании ролика отмечается, что это пиар-проект: «Сергей Светлаков „защитил“ пенсионера! Данное видео номинируется на лучшую постановку года и „белый“ пиар „фильмеца“ „Камень“. Браво!».
Чтобы всё выглядело правдоподобно, съёмки велись камерой мобильного телефона, а комментарии за кадром содержали отборный мат.
© TagilCity.ru по материалам
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