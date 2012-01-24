Интернет подхватил «вирус» Сергея Светлакова

Видео в первый же день своего появления набрало более 2 миллионов просмотров.

На официальном сайте шоумена и актера в описании ролика отмечается, что это пиар-проект: «Сергей Светлаков „защитил“ пенсионера! Данное видео номинируется на лучшую постановку года и „белый“ пиар „фильмеца“ „Камень“. Браво!».

Чтобы всё выглядело правдоподобно, съёмки велись камерой мобильного телефона, а комментарии за кадром содержали отборный мат.