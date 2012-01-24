Испания запустит в серию первый складывающийся автомобиль - Hiriko Citycar EV

Автомобиль испанской фирмы Hiriko Driving Mobility можно сравнить с детской раскладной коляской, которая при эксплуатации имеет одни размеры, а при хранении - другие! Вот и эта машина может существенно архивироваться при парковке, отмечает Novate.Ru. При этом она становится меньше по длине, но больше по высоте, подтягивая под себя передние колеса.

Слово hiriko переводится с баскского языка как городской. То есть уже в названии заключается главный концептуальный смысл этого автомобиля. Максимальная длительность переезда на одном заряде аккумуляторов - 120 километров, максимальная скорость - 110 километров в час.

По задумке создателей, автомобили Hiriko Citycar EV можно сдавать в почасовую аренду, как сдают велосипеды в Париже или Копенгагене. То есть у людей не будет необходимости покупать машину для передвижения на ней. Для желающих купить суперкомпактное авто цена составит 12500 евро.

На днях компания Hiriko Driving Mobility представила электромобиль Hiriko Citycar EV Еврокомиссии в надежде, что та поддержит это средство передвижения на общеевропейском уровне. Начало серийного производства этого авто запланировано на 2013-й год.