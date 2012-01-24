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Испания запустит в серию первый складывающийся автомобиль - Hiriko Citycar EV
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Испания запустит в серию первый складывающийся автомобиль - Hiriko Citycar EV

24 января 2012, 06:23ОбществоРОман БОТов
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