Land Rover построил Defender для охотников

Новинка, построенная на базе пятидверной версии Defender 110 SE, окрашена с эксклюзивный зеленый цвет, а также оснащена багажником на крыше, лебедкой, фаркопом, шноркелем, дополнительной защитой передней части кузова и задним подвижным прожектором. Кроме того, в багажном отсеке внедорожника появился отсек для хранения ружей (вмещает пять штук и имеет отделения для амуниции).

В салоне сиденья отделаны черной кожей с зеленой прострочкой, а на подголовниках вышито изображение аргали. Такое же изображение нанесено на чехол запасного колеса и на наклейки на передних дверях.

Внедорожник оснащен 2,2-литровым турбодизелем, развивающим 122 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента.

Премьера специальной модификации состоится на крупнейшем в Европе торговой выставке, посвященной охоте и рыбалке, которая пройдет в Дортмунде 31 января. Стоимость такой машины составит 49 тысяч 500 евро.