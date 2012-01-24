ОРВИ, грипп, простуда – в чем различия?

Разница в том, что простуда — это болезнь, вызванная охлаждениеморганизма. И в носу, и в глотке, и в бронхах имеется достаточноеколичество микробов (не вирусов, а бактерий), которые вызываютзаболевания при ослаблении защитных сил организма. Последнемуспособствуют переохлаждения, избыточные физические нагрузки, сквозняки,холодная вода. А заболеть ОРВИ — это значит заразиться от уже больногочеловека.

Под такими диагнозами, как ОРВИ или ОРЗ скрывается множество вирусныхинфекций. К примеру, для аденовирусной инфекции характерно медленноеразвитие заболевания с последовательным включением новых симптомовболезни. Заболевание объединяет четыре симптома: насморк — боли в горле —воспаление слизистой глаз (конъюнктивит) — повышение температуры. Авот главная отличительная черта риновирусной инфекции — сильный насморк.Начало заболевания проявляется заложенностью носа, сухостью и саднениемв носоглотке. Длительность клинических проявлений обычно около недели.

Лечение гриппа и ОРВИ

Специфического лечения против конкретного вида ви¬руса не существует,поэтому назначения примерно одинаковы. Главное — домашний режим, туалетноса, орошение зева, поливитамины. Обязательно обильное питьё — вода,морсы, чай с мёдом, малиной. Противовирусные препараты должны бытьсогласованы с врачом. Жаропонижающие стоит подключать, если температуратела выше 38-38,5. Если же температуры нет, погода безветренная исухая, то исключать свежий воздух не стоит, небольшие прогулки полезны идетям, и взрослым. Это же касается и регулярного проветриванияпомещений и влажной уборки. Эффективное средство - «горизонтальноетепло» — постельный режим дня три. Даже лёгкая инфекция, если еёпереносить на ногах, может привести к обострению хроническихзаболеваний.

Несмотря на то, что вирусов, вызывающих недомогание, великое множество,передаются они все воздушно-капельным путем. Чтобы не заразиться, можнопользоваться оксолиновой мазью — наносить утром на крылья носа ичуть-чуть в ноздри. Кроме того, приходя с улицы домой, далеко не лишнимбудет вымыть не только руки, но и промыть нос.

Здоровый человек заражается от больного не только через воздух, когданаходится в непосредственной близости от него. Например, установлено,что на поверхности тканей частички слизи, содержащие вирус, остаютсязаразными до трёх суток, на поверхностях, покрытых масляной краской, —до четырёх, а на стекле или фарфоре — до десяти суток. Дверные ручки,поручни в общественном транспорте — идеальные пути для переноса вирусов.

Грипп

Отметим, что и такое опасное заболевание как грипп протекает какреспираторное, передается от человека к человеку преимущественновоздушно-капельным путем. Заражение происходит при разговоре, кашле,чихании. Распространение вируса гриппа может происходить иконтактно-бытовым путём, если человек прикоснется к слизистым выделениямна другом человеке или предмете, а затем к собственному рту, носу илиглазам, не вымыв руки.

В последние годы отмечается нетипичное начало заболевания. Начальнымисимптомами могут быть кашель, насморк, температура субфебрильная (37,2),приобретающая фебрильный характер (до 40,0) лишь на 3 сутки отпоявления признаков заболевания. Отмечается увеличение числа случаевгриппа, начало которого характеризуется появлением судорожного синдрома иотёка гортани, а также частотой осложнений (пневмонии).

Если Вы чувствуете недомогание, у Вас высокая температура, кашель, боли в горле:

Пейте много жидкости.

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовымиплатками, после чего поместите в мусорный пакет, чтобы их поверхностьбольше ни с чем не соприкасалась. Незамедлительно после этого мойте рукиводой с мылом или протирайте их спиртосодержащей жидкостью для рук.

Если при кашле или чихании у Вас нет рядом одноразового носового платка, прикройте рот рукой.

Когда вокруг Вас находятся люди, используйте маску, которую нужноменять каждые 2-3 часа, а после использования завернуть в пакет,выбросить и тщательно вымыть руки.

Не принимайте самостоятельно лекарства, лечение может назначить только врач.

Следует помнить, что своевременное обращение за медпомощью позволяет снизить риск осложнений и ведет к быстрому выздоровлению!

О том, чтобы не заболеть, лучше подумать заранее. Разумный режим труда иотдыха, занятия физкультурой, закаливание, прогулки на свежемвоздухе, богатое витаминами питание - надежный барьер для многихболезней, в том числе ОРВИ и гриппа.